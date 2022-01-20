Чавушоглу заявил, что Армения очень удовлетворена позицией Турции

Диалог России с США и НАТО станет определяющим в вопросе определения путей выхода из напряженности между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии напомнил, что представители НАТО в устной форме ответили на инициативы России и вскоре последует письменная реакция.

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Чавушоглу привлек внимание к скорой встречи глав дипломатий России и США в Женеве. «Напряженность сохраняется. Ситуация серьезная. Мы также продолжим контакты с целью снижения эскалации», — отметил министр.

Касаясь усилий по нормализации отношений с Арменией, глава турецкого МИД отметил, что спецпредставители двух стран в ходе первой встречи [в Москве] определили цели и ожидания от диалога.

«Наша цель в вопросе Армении – полная нормализация отношений. Мы об этом заявляли. Армения очень удовлетворена нашей позицией. Будут обсуждены шаги, которые могут последовать вслед за началом авиасообщения и назначением спецпредставителей. Над этим будут работать спецпредставители — обсуждать шаги по укреплению атмосферы доверия», — сказал Чавушоглу.