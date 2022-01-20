МИД РФ о визите Ильхама Алиева в Киев: «Двусторонние контакты — суверенное право стран»

Выстраивание двусторонних связей, в том числе Украины и Азербайджана, — это суверенное право двух стран, главное, чтобы они не были направлены против третьих государств, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

«Выстраивание двусторонних отношений — это суверенное право каждого государства. Важно, чтобы эти связи и контакты не были направлены против третьих стран. Мы исходим из этой принципиальной позиции как в выстраивании своих контактов с другими странами, так ожидаем подобного подхода и от наших партнёров», — сказала Захарова на брифинге.

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Она напомнила, что тема визита Алиева в Киев обсуждалась в ходе телефонного разговора лидеров РФ и Азербайджана 18 января, который состоялся по инициативе Баку.