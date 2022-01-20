Армения письменно представила Азербайджану предложения о делимитации границы и ждет ответа

Армения направила Азербайджану письменные предложения по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает письменного ответа, заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

«Предложения касаются создания на границе ситуации, которая бы способствовала началу процесса делимитации и демаркации границы. Это касается зеркального отвода войск, размещения пограничных войск вдоль границы, учитывая карты или карту советских времен», — сказал Григорян на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, армянская сторона направила письменные предложения. «Мы пока не получали письменной реакции со стороны Азербайджана. Мы представили письменные предложения и ожидаем письменной реакции», — отметил Григорян.

Как отметил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян в интервью Armenpress, Армения не предъявляет Азербайджану предварительных условий для начала процесса демаркации государственной границы и призывает выполнить ранее достигнутые договоренности по снижению напряженности.

«По вопросу демаркации Армения не имеет предварительных условий. Речь идет о договоренностях. В заявлении от 26 ноября премьер-министра Армении, президента РФ и президента Азербайджана отмечено, что стороны договорились предпринять шаги по стабилизации и повышению безопасности в армяно-азербайджанской пограничной зоне и работать над формированием трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации», — отметил он.