Что хочет очередное «французское изделие» – мадам Пекресс

Небезызвестная «Минская группа» ушла в небытие, но как говорится, свято место пусто не бывает. Финансовые возможности Армянской диаспоры не дают покоя всякого рода политическим иждивенцам и популистам. Ведь можно хорошо заработать на любого рода авантюрах, лишь бы это соответствовало чаяниям и мечтам представителей диаспоры. Ну вот сразу появилась очередное французское изделие под названием Валери Пекресс.

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Чего не сделаешь ради денег, можно и границу Азербайджана незаконно перейти, а может и проехать. Ведь у нее же имеется и водительское удостоверение, выданное Советским Союзом. Обязательно встретиться с существом, который называет себя «министром иностранных дел» и всем рассказывает байки, о том, что занавеси во Втором Храме Ирусалиме были в виде Армянского флага, а когда Иисуса распяли произошло землетрясение и флаг разорвался в определенной последовательности. В результате получился так называемый «флаг Арцаха». Подобного бреда, наверное, мы никогда не слышали за всю свою жизнь. Но этой Пекресс надо было обязательно из его собственных уст услышать эту «историю», ведь как, можно не зная такого «важного исторического события», выступать в ипостаси главного защитника идеи миацума. Иначе как бы она могла уговорить подписать письмо президенту Франции Макрону с жалобой на нашего президента, где имеются подписи десятков таких же как она политических приспособленцев и беспринципников.

Представляю, как она с особым усердием пересказывала им эту «важную историческую историю». Видимо, ради этой важной встречи стоило этой мадам пробираться на территорию нашей страны.

Поддержка расизма и фашизма в отношении Азербайджана и Турции нас не удивляет — это происходило и раньше. Тем более во французском истеблишменте это дело выгодно как с материальной, так и политической точки зрения. Да что там говорить, ведь идеология фашизма происходит своими корнями именно из Франции, как это неудивительно. Эту идеологию итальянские фашисты у них заимствовали, а уже потом ей воспользовался Гитлер. Поток лжи, грязи и заведомой клеветы мы от них наслышались в ходе освобождения наших законных территорий, и слышали практически на всех уровнях представителей государственных органов. Кстати, обвиняют публично, а вот самое интересное, что извиняются затем в тихую по телефону…

Так вот эта мадам не остановилась на одной тюркофобии и азербайджанофобии и пошла еще дальше, оказывается она защитница «восточных христиан» от существующей одной ей известной угрозы.

Скоро она и целую идеологию освобождения христианства придумает, лишь бы как-то столкнуть представителей этих двух религий на Востоке. Иначе ее слова невозможно интерпретировать. Вот ее долгосрочная цель и задача. Как тут не вспомнить монолог гениального Юлиана Семенова, сказанный устами образа Мюллера в известном сериале «Семнадцать Мгновений Весны»: « …помните, когда придет новое поколение, которое не видело ужасов войны и бомбёжек, вот тогда надо создавать великих сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, тот которым будет жить человечество в будущем, и знайте там наше место, там нас ждут, оттуда мы начнем свое дело снова». Вот эта Пекресс как раз образ этой новой сказочницы, которая идеологию расизма, фашизма и национализма в новом, присуще нашим временам хочет переложить на иной, приемлемый на ее взгляд лад, а именно: под видом защиты прав христиан, зажечь огонь вражды между разными конфессиями. Кощунственно скажите вы, да я соглашусь, но, к сожалению, 30 летняя история вокруг Карабаха уже нас ни чем не удивляет. Мы достаточно настрадались и насмотрелись лицемерия, что уже у нас выработался иммунитет. Но в данном случае распространение идеологии разжигания межрелигиозного конфликта должно нас насторожить. Это проблема намного опаснее и может привести к более серьезным последствиям. К сожалению, когда в регионе идут процессы, которые, мы надеемся, положат конец многолетним войнам и вражде, когда Азербайджан предлагает подписание Мирного Договора, и открытие коммуникаций, когда Турция начала консультации с Арменией о восстановлении дипломатических отношений, когда Россия и Иран поддерживают создание платформы взаимного сотрудничества 3+3, у всяких Пекресс и сил, которые стоят за ней, нет никаких перспектив, а любые попытки будут с нашей стороны на месте же в корне пресекаться, будь это дипломатические выпады, будь военные провокации. В этом вы можете быть уверенны.

Уверен, у этой Пекресс и перспектив в французской политике абсолютно нет. Уж очень узко, примитивно она соображает, а одним популизмом далеко не пойдешь. А если вспомнить ее мутное прошлое, то и тут возникают некоторые вопросы к ее персоне по поводу ее связей с КГБ СССР. И не секрет, что ее связной Сергей Жирнов — офицер управления «С» ПГУ КГБ СССР уже намекает, что их переписка будет очень интересна французским избирателям. Так что будущее этой дамочки не такое головокружительное, и видимо долго общаясь с соответствующим ведомством, она хорошо усвоила русскую поговорку «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Президентом Франции все равно не стану, понимает она, а вот материальными благами от самой наивной и щедрой диаспоры мира я могу как следует поживиться. А в этом деле как говориться деньги не пахнут, можно все что хочешь придумать. Можно и границу переходить, и термин новый придумать (восточные христиане) и жалобу на президента другой страны накатать, лишь бы хорошо платили…

Мурад Шейхзаде