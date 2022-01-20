Кямран Алиев: 20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено преступление

«20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено преступление. Наша правовая оценка этому — преступление против человечества и человечности».

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его словам, в тот период без согласия Верховного Совета Азербайджана непосредственно руководством Советского Союза, а именно Горбачевым, было принято решение о вводе войск в Баку: «Основной целью этого акта было сломить волю азербайджанского народа, но они не смогли этого добиться. Напротив, это событие еще больше усилило у азербайджанского народа чувства свободы, привело к распаду Советского Союза и обретению независимости Азербайджана».