Хикмет Гаджиев призвал Ереван оценить новые геополитические реалии

«Президент Азербайджана в недавнем интервью местным телеканалам ответил на вопросы, касающиеся нормализации азербайджано-армянских отношений».

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

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Х.Гаджиев сказал, что в числе вопросов о нормализации отношений президент отметил начало переговоров по подписанию потенциального мирного соглашения, и другие вопросы.

Гаджиев также подчеркнул, что Армения должна оценить новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе, и сделать из этого выводы.