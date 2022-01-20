АСАЛА взялась за старое — террористы снова морочат голову армянам

44-дневная Отечественная война 2020 года, завершившаяся освобождением оккупированных Арменией азербайджанских земель, создала новую геополитическую реальность на Южном Кавказе. Освобождение азербайджанских земель открывает благоприятные перспективы также и Армении. Находясь с момента обретения независимости в состоянии конфликта с Баку со всеми вытекающими отсюда последствиями, в настоящее время Ереван получил возможность наладить взаимовыгодный и конструктивный диалог с Азербайджаном и Турцией.

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Однако в самой Армении и в среде армянской диаспоры все же наличествуют сторонники реваншистских идей с иррациональным мышлением, далеким от понимания сложившихся послевоенных реалий. К примеру, стоило начаться турецко-армянскому диалогу (первая встреча спецпредставителей Армении Рубена Рубиняна и Турции Сердара Кылыча состоялась 14 января в Москве) как представитель «Дашнакцутюн» Киро Маноян уже заявил о том, что «Турция планирует экономическую экспансию Армении».

По его мнению, власти Турции не готовы видеть в качестве соседа независимую Армению. «Турция и Азербайджан будут использовать любую возможность для того, чтобы поставить Армению на колени. До этого с такой же целью осуществлялась блокада. Сейчас они начнут активно ввозить в Армению дешевые товары, а это приведет к еще большему ухудшению экономической ситуации, появлению сильной зависимости», — считает Маноян.

Свое дезавуированное недовольство выразил и католикос Великого Дома Киликии Арам Первый. Он заявил о том, что после разгрома Армении во Второй Карабахской войне армянская диаспора «начала изнашиваться и угасать».

«Диаспора начала равнодушно относиться к себе, разочаровываться в Армении, особенно в последние годы. Молодежь начала выбывать из нашей коллективной жизни, наших институтов. Присутствие иностранца в армянской жизни стало ощутимым», — посетовал он.

Но в качестве «тяжелой артиллерии», призванной оказать существенное давление на общественное мнение Армении, было выбрано заявление Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), приуроченное к 47-летию основания этой террористической организации.

В отличие от обращения Арама Первого, в заявлении АСАЛА открытым текстом выражено опасения по поводу начавшегося диалога властей Армении с Турцией.

«Игнорируя нынешнее тяжелое положение нации и государства, действующие власти Армении, умыв руки от опасностей и вызовов, угрожающих существованию и безопасности Карабаха, молча проглатывают чуть ли не ежедневные угрозы и посягательства азербайджанского руководства по части существования Армении и Карабаха и сейчас с сомнительной поспешностью инициируют диалог с Турцией, мотивируя это необходимостью нормализации отношений», — подчеркивается в заявлении АСАЛА.

При этом в тексте заявления АСАЛА выражена убежденность в «неизбежности распада» Турции и «освобождения захваченных армянских земель».

Это не единственное обращение АСАЛА, сделанное в связи с шагами правительства Армении по налаживанию двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. Так, в январе 2021 года АСАЛА распространила заявление, в котором подчеркивалось, что «организация должна разработать новую стратегию разумных действий, основанных на нынешних геополитических реалиях, которые должны соответствовать миссии защиты Армении». Видимо очередное заявление АСАЛА по начавшемуся турецко-армянскому диалогу и является «разработанной новой стратегией разумных действий».

К слову, в апреле 2015 года АСАЛА распространила заявление с угрозами в адрес руководства Турции в связи с организацией праздничных мероприятий по случаю столетия победы при Галлиполи, которое совпало со «столетней годовщиной геноцида армян». Ставя ультиматум властям Турции, АСАЛА грозилась начать «военные действия». Однако этого не произошло. Да и как расколовшаяся в 1983 году и подверженная внутренним конфликтам террористическая организация могла обрести «прежнюю силу и дух», если расправлялась с мирными и безоружными людьми? Даже участник нападения на турецкий аэропорт Эсенбога в 1982 году Левон Экмекджян, позднее представший перед судом, отрекся от своих убеждений и призвал своих товарищей отказаться от насилия.

А сейчас АСАЛА, если таковая еще существует, распространяет пугалки в виде пустых по содержанию и витиеватых по смыслу заявлений. Пора бы прекратить морочить голову армянам, уставших от политики ненависти, разрушающей в первую очередь государственность самой Армении…

Асиф Айдынлы, автор Minval.az