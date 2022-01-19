Американские конгрессмены требуют скорейшего ввода антироссийских санкций

Американские конгрессмены, съездившие на Украину, заявили президенту США Джо Байдену, что необходимо как можно скорее ввести санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенаторов, президент России Владимир Путин хочет сделать Украину «частью Российской империи».

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«После того, как они начнут вторжение в Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — заявила сенатор Джони Эрнст.