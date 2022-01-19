Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ

«Азербайджан заинтересован в проектном участии ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции, осуществляемых на нынешнем постконфликтном этапе”.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Министр подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ.

Отметив важность осуществления проектного сотрудничества с организацией, он с удовлетворением отнесся к текущим проектам с ОБСЕ в области развития транспортной связи, поощрения зеленой энергии, охраны окружающей среды.