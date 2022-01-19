Оправдается ли ставка Пашиняна на ОДКБ?

Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам в армянской «тусовке» прочитали, судя по всему, внимательно. Но вот сделали ли из него выводы, вопрос открытый. Президент Азербайджана, напомним, прокомментировал армянскую вооруженную провокацию на границе, устроенную 11 января, и отметил: «Возможно, источником вчерашней (11 января — Minval) провокации являются события, произошедшие в последнее время в СНГ, и они считают, что их возможности возросли или же откуда-то могут получить поддержку. Но они не должны забывать, что, кто бы им ни помогал, мы добьемся поставленной цели, как это было во Второй Карабахской войне, и никто и ничто не сможет нас остановить. Нас останавливает только то, что мы не хотим третьей войны, это не входит в наши планы. Мы хотим, чтобы период войны завершился, хотим, чтобы были налажены нормальные связи, чтобы Армения, наконец, признала территориальную целостность Азербайджана. Вот чего мы хотим. Но если мы увидим, как я уже сказал угрозу для себя, то она будет уничтожена на месте».

Теперь же новости из Армении вновь подтверждают: к сожалению, в Ереване не оставляют попыток втянуть в свои авантюры союзников по ОДКБ. И не сомневаются, что союзники ну просто обязаны вознаградить Армению за ее роль в «казахстанской» операции, причём «приз» собираются получить именно на азербайджанской границе. Теперь на это весьма прозрачно намекнул Никол Пашинян. Отвечая на вопросы депутатов и комментируя «инциденты на границе», «шашлычный варчапет» грозно заявил: дескать, при необходимости Армения обратится в ОДКБ по 4-й статье, которая предусматривает, что если одно из государств подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться остальными партнерами по организации как агрессия против всех. Только вот обращаться «на практике» не спешит.

А теперь по пунктам. Да, гарантий ОДКБ никто не отменял. Но, во-первых, в ОДКБ решения принимаются коллегиально. И вот захотят ли руководители стран-членов, чтобы их призывники умирали за территориальные аппетиты Еревана? Да еще и с вполне прогнозируемыми последствиями для собственных отношений с Азербайджаном? Во-вторых, для успеха такого обращения нужна самая малость: доказательства, что зловредные азербайджанцы действительно «зашли» на территорию Армении и пересекли границу. Ту самую границу, о делимитации и демаркации которой в Ереване не желают и слышать, прекрасно понимая, что в этом случае придется передавать Азербайджану солидные территории. В-третьих, в Армении уже ждали, что их «вознаградят» за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, отправку солдат в Сирию, отказ от «внешнеполитической повестки» пашиняновской революции и т.д., но спровоцировать ОДКБ на вмешательство во время 44-дневной войны так и не удалось.

И самое обидное для Еревана, «главным дирижёром» ОДКБ была и остается Россия. Где прекрасно знают, где на самом деле проходит граница — Кремль, напомним, не раз предлагал свое содействие для делимитации и демаркации границ на основе карт Генштаба СССР. А еще умеют пользоваться спутниковыми снимками, координатами и вполне могут разобраться, пересекли азербайджанцы границу или нет.

Хотелось бы надеяться, что в Ереване это понимают и не попытаются спровоцировать новую войну, чтобы уже поставить ОДКБ перед фактом. Но если там все же решат поставить ОДКБ перед фактом и действовать «методом тыка», у Еревана уже был шанс убедиться, что предупреждения президента Азербайджана надо слушать внимательно. И выводы из них делать вовремя.

Нурани, обозреватель