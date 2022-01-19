Министр Керимов — о грядущих культурных мероприятиях в Шуше

«Министерство в этом году также планирует провести в Шуше традиционные культурные мероприятия фестиваль Харыбюльбюль», Дни поэзии Вагифа». Об этом АПА сообщил министр культуры Анар Керимов.

Он отметил, что запросы уже направлены в различные структуры: «Поскольку 2022 год объявлен господином Президентом «Годом Шуши», по поручению Кабинета министров готовится план мероприятий. Запросы уже направлены в различные структуры. Поскольку Министерство культуры также играет здесь координирующую роль, мы принимаем предложения. До конца месяца мы соберем предложения и представим их в Кабинет министров».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По словам министра, министерство ожидает многогранной деятельности в Шуше.

A.Керимов отметил, что в этом году в Шуше наряду с традиционными культурными мероприятиями планируется провести и новые: «В этом году исполняется 190 лет Хуршидбану Натаван. В связи с этим мы хотим провести в Шуше большой литературный фестиваль.

Словом, в этом году у нас будет много мероприятий в Шуше. Мы хотим, чтобы в Шуше была богатая культурная жизнь. Естественно, помимо нас свои предложения будут представлять и другие структуры. Мы представим все предложения в Кабинет Министров».