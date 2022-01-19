Эрдоган констатировал грядущее вхождение Турции в число ведущих мировых держав

Турция переживает критически важный этап своего развития и нацелилась на вхождение в число ведущих мировых держав. Об этом в среду заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании глав местных администраций в президентском комплексе в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, сегодняшняя Турция фиксирует успехи в самых различных областях, в том числе в сфере образования, здравоохранения, экономики и транспорта.

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«Число аэропортов в Турции за последние годы достигло 56. Успешно реализованы инфраструктурные мегапроекты. На фоне пандемии опытом системы здравоохранения Турции интересуются во многих странах мира», — отметил Эрдоган.

По его словам, вопреки планам антитурецких кругов Анкара продолжает развивать военно-промышленный комплекс.

«Страны, которые заявляли, что Турции не удастся добиться каких-либо значимых достижений в оборонной сфере, сегодня оформляют заявки на закупку турецкого вооружения. Уровень импортозамещения в оборонной сфере возрос с 20 до 80 процентов. Мы создали беспилотные летательные аппараты, которыми интересуются ведущие государства мира», — сказал президент.

Глава государства привлек внимание к попыткам дестабилизации ситуации в Турции, нанесения ущерба турецкой экономике.

Эрдоган заверил, что уровень инфляции в Турции в скором времени снизится. Правительство Турции более не прогнозирует изменений на рынках, связанных с резким скачком курса валют, добавил президент.