Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупреждает о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, и призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», — пишет издание.

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Как отмечает газета, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Гейтс сказал, что приоритеты в мире «странные», и что решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например, для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии, дополняет издание.

Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма «омикрон», коронавирус будут лечить как сезонный грипп.