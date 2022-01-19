Ассоциация друзей Азербайджана: Визит в Карабах не может осуществляться без согласия Баку

«Визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. Кандидат Пекрес прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису”.

Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции (ADA).

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Президент ADA, депутат Жером Ламбер осудил недавние заявления кандидата в президенты Валери Пекрес о якобы озвученных президентом Азербайджана “угрозах”.

В заявлении Жером Ламбер отмечает, что, президент Азербайджана напомнил о нормах и принципах международного права, когда речь шла о нарушении международно признанных национальных границ суверенной страны.

В заявлении содержится призыв к кандидату в президенты Франции Пекрес уважать международное право.