Токаев велел в экстренном порядке перевооружить армию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно обновить техническое и боевое оснащение армии.

«В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения», — сказал Токаев, которого цитирует в среду пресс-служба главы государства.

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Президент поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом январских беспорядков и принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил. «Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники», — сказал Токаев.

Кроме того, он заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.