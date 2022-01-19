Почему Раиси и Путин сидели на огромном расстоянии друг от друга

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в беседе с Лайфом, почему на переговорах в представительском зале Кремля глава государства и его коллега из Ирана Ибрахим Раиси сидели за столом на большом расстоянии друг от друга.

«Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями» — объяснил «Лайфу» представитель Кремля.

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Примечательно, что лидеры двух стран вели переговоры не у камина, как обычно, а за огромным столом, сохраняя дистанцию более двух метров. В начале беседы Путин поблагодарил Раиси за то, что тот смог «в эти непростые времена ковидные» приехать в Москву.