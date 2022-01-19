Украина устами Кулебы рассчитывает на введение антироссийских санкций

Киев ожидает от США и ЕС успешных договоренностей о согласовании единого пакета санкций в отношении РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наше главное ожидание от США, от наших европейских партнеров, чтобы они успешно договорились про сильный пакет санкций, которые будут применены в отношении РФ. Мы понимаем, что продолжаются переговоры, и мы сегодня обсуждали это с Энтони (Блинкеном). Он рассказал мне про прогресс в этом вопросе. Но РФ должна ежедневно получать очень четкие сигналы, что тот неподъемный груз, о котором говорят наши партнеры в виде санкций, реален», — заявил Кулеба во время совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве в среду (цитата по «Интерфаксу»).

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