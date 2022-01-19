Мирзоян: Турция и Азербайджан получат возможность пользоваться дорожной сетью Армении

Никаких предусловий в армяно-турецком процессе нет. Об этом на заседании Национального Собрания на встрече с депутатами заявил 19 января министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы парламентариев.

По словам министра, до встречи спецпредставителей Армении и Турции в прессе и в экспертном сообществе разыгралась «буря».

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«Дескать, Правительство принимает участие в каких-то тайных процессах. И это несмотря на то, что мы заранее озвучили свою позицию. Тем не менее, я надеюсь, опубликованное после встречи сообщение, которое было практически идентичным заявлению турецкой стороны, прекрасно продемонстрировало, что никаких предусловий для начала или завершения процесса ни со стороны Турции, ни со стороны Армении нет. Процесс стартовал, и первая встреча носила чисто ознакомительный характер. Обсуждались определенные технические и содержательные детали. В очередной раз стало ясно, что никаких предусловий нет», — сказал Мирзоян, слова которого приводит News.am.

«Армения выступает за разблокирование региональных коммуникаций. Благодаря этому она получит дорогу через территорию Азербайджана, и возможно даже Турции. Турция и Азербайджан также получат возможность пользоваться дорожной сетью Армении», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.