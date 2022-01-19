Пожилой мужчина умер в отделе Государственной дорожной полиции

Сегодня примерно в 16:00 во время приема в отделе Государственной дорожной полиции Сумгайытского ГУП на основании своего обращения состояние 66-летнего Шакира Рзаева ухудшилось в коридоре, и он скончался в присутствии других граждан, находившихся там в это время.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГДП МВД.

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Сын покойного отметил, что его отец дважды перенес операцию на сердце и у него функционировали всего 25 процентов сердечных сосудов.