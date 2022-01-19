Посол Карпентер: США приветствуют приоритеты Азербайджана

«Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности внес вклад в безопасность в регионе ОБСЕ».

Об этом заявил глава представительства США в ОБСЕ посол Майкл Карпентер во время выступления на первом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности , проходящем под председательством Азербайджана.

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Он отметил, что США приветствуют приоритеты Азербайджана в период председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности: «Мы приветствуем рабочую программу Азербайджана и с нетерпением ждем предстоящих диалогов по безопасности по основным темам. Некоторые из диалогов по безопасности, такие как роль стран, не входящих в блоки в европейской архитектуре безопасности, и контроль над вооружениями, помогут информировать расширенный европейский диалог по безопасности».