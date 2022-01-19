Азербайджан всегда рассматривал ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности, заявил Байрамов

Азербайджан всегда рассматривал ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности и ценил ее роль в реализации видения Европы без разделительных линий и зон влияния.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в Вене на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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Как подчеркнул министр, «в условиях продолжающейся эрозии многосторонности и растущего соперничества между военно-политическими блоками необходимо поддерживать неделимость безопасности, закрепленную в основополагающих документах ОБСЕ».

Программа председательства Азербайджана в форуме будет охватывать важные и своевременные темы, такие как соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданских лиц; гуманитарная деятельность, связанная с разминированием; роль неприсоединившихся стран в европейской архитектуре безопасности; борьба с терроризмом; резолюция 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности и постконфликтное восстановление и миростроительство.

Отметим, что с января Азербайджан принял председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), которое сменяется трижды в год.