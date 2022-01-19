«Скоро будем относиться к коронавирусу как к простуде»: Джонсон отменил все ковидные ограничения в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин британского парламента.

По его словам, страна отменяет вакцинные паспорта и обязательные маски в общественных местах. При этом премьер порекомендовал гражданам продолжить работу из дома в дистанционном формате, передает ТАСС.

Меры будут отменены со следующей недели.

Джонсон добавил, что Британия, скорее всего, не станет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

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Он также подчеркнул, что Британия в скором времени будет относиться к коронавирусу как к простуде и перестанет требовать обязательной изоляции.