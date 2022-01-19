Макрон раскритиковал мировых лидеров за нежелания вступать в диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «сожаление» из-за того, что партнеры по ЕС «не прислушались» в свое время к его с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель призыву вступить в диалог с Россией.

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«Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией… Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет», – заявил он.

Политика ЕС в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях, считает он.

«Европа зависит от России в сфере импорта нефти и газа, но это не значит, что она должна разрывать связи с РФ», – добавил Макрон.