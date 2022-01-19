Москва хочет четких гарантий невступления Грузии и Украины в НАТО

Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины, казал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна (Украина) и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО. Это известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда», — сказал Рябков на площадке клуба «Валдай», передает РИА Новости.

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