Токаев взвалил вину за обращение в ОДКБ на экс-главу Минобороны Казахстана

В ходе совещания с руководящим составом министерства обороны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что к Вооруженным силам предъявляются особые требования:

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне»,. заявил казахский лидер.