В Азербайджане анемией страдают около 22 тыс. детей

В Азербайджане в прошлом году на диспансерном учете состояло 21 986 детей с диагнозом «анемия» в возрасте 0-13 лет.

Об этом сказала советник сектора по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Айнура Зейналова.

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По словам представителя министерства, этот показатель выше показателя 2020 года: «Тогда на учете состояло менее 20 000 детей».

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30% населения Земли и 40% детей дошкольного возраста страдают анемией.