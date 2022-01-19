Песков назвал вопрос транзита власти внутренним делом Казахстана

Вопрос транзита власти в Казахстане от первого президента Нурсултана Назарбаева к его преемнику Касым-Жомарту Токаеву является внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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«Действующий глава государства — господин Токаев, и именно это является основополагающим моментом», — указал Песков. Он также назвал отношения между президентом России Владимиром Путиным и казахским руководством теплыми и добавил, что Москва постарается сохранить их такими и впредь.

«И с действующим президентом, и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге», — пояснил пресс-секретарь.