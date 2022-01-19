ГЭЦ обнародовал программу выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) издал спецвыпуски журнала «Абитуриент» для выпускных экзаменов по уровню общего (9 классов) и полного (11 классов) среднего образования, передает Report.

в журнале опубликованы подстандарты, программы, примеры заданий и критерии оценки по предметам на выпускном экзамене, согласованная с Министерством образования модель итоговой оценки знаний учащихся на уровне общего среднего образования, порядок подсчета баллов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В журналах также представлены примеры заданий для проверки навыков восприятия на слух и понимания иностранного языка (английский, французский, немецкий, русский, арабский и персидский языки).

Эти задания можно выполнить, загрузив соответствующие аудиофайлы с сайта ГЭЦ (http://dim.gov.az/news/2504/). Аудиофайлы будут добавлены в соответствующий раздел в течение дня.

Журналы можно приобрести в киосках «Абитуриент» (город Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.