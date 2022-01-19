Отменено пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности страны, сообщил депутат палаты Канат Нуров.

«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса», — написал Нуров на своей странице в Facebook.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его словам, в сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности Республики Казахстан» «в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту РК — по должности, а не по личности».