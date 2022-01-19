Кремль ответил на предложение Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

«Мы приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может сподвигнуть их на выполнение [этих] договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично», — заявил он.

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