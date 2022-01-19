Калын предложил Москве и Киеву найти modus vivendi

Москве и Киеву необходимо временное соглашение до окончательного урегулирования кризиса, при этом Анкара не исключает будущие трения между Россией и Западом даже при наличии разрешения нынешней ситуации, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Даже если нынешний кризис будет разрешен, в будущем будут новые трения, движения на местах, перемещения или различные оценки угроз, пусть и не в форме традиционных боевых действий. Диалог между Россией и западным альянсом только начался, хотя это должно было быть сделано раньше», — приводит слова Калына агентство «Анадолу».

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По его словам, Москве и Киеву необходимо временное соглашение до окончательного урегулирования кризиса. «Я думаю, что важно попытаться найти некий modus vivendi (временное или предварительное международное соглашение, заключаемое в расчете на его окончательное урегулирование в последующем – ред.) и делать это разумно, терпеливо», — отметил представитель турецкого лидера.