В Баку ожидаются ливни и мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются ливни, мокрый снег, местами снег.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку-1-3° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

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Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег, ночью и утром туман. Западный ветер усилится, температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорных района ночью 15-18° мороза, днем 2-7° мороза.