Блинкен заявил, что США не позволят России включить Украину в сферу своего влияния

США не могут согласиться с тем, что Россия якобы «пытается установить свою сферу влияния», поскольку это может «открыть ящик Пандоры» и привести к хаосу в международных отношениях. С таким утверждением во вторник выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью интернет-изданию «Крукд Медиа» перед поездкой в Киев, передает ТАСС.

«Одна страна — Россия — своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо ее народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры», — выразил свою позицию глава американской дипломатии.

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Он пояснил, что в этом случае «другие автократические государства» могут заявить о своих притязаниях на сферу влияния, что является «прямой дорогой к конфликтам и хаосу», а также к подрыву демократического устройства в других странах. Именно поэтому США озабочены вопросами, которые возникают «за полмира от США», заявил Блинкен.

Американский госсекретарь дал этот комментарий перед вылетом в Киев, где в среду он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.