«Газпром» дал Молдове время до завтра, в стране могут ввести режим ЧП

«Газпром» официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдову, если не получит очередной платеж до 20 января, заявила на брифинге в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Гаврилица заявила, что в четверг правительство будет просить парламент о введении в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

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«Накануне предприятие «Молдовагаз» получила ответ на свой запрос в «Газпром» с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате аванса за январь. «Газпром» отказался пойти на встречу, пригрозив, что может прибегнуть к прекращению поставок газа в Молдову. В этой ситуации правительство вынуждено прибегнуть к экстренным мерам, чтобы обеспечить поставку газа потребителям», — сказала премьер на брифинге в среду.

По ее словам, в среду состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а затем заседание правительства.

«Мы обсудим ситуацию, и первоочередные меры. В четверг я пойдут в парламент с запросом о введении в Молдове чрезвычайного положения в области энергетики. Если это решение будет принято, то мы вновь созовем заседание правительства и примем решения в соответствии с условиями чрезвычайного положения», — подчеркнула Гаврилица.