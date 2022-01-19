Ильхам Алиев сменил глав ИВ Наримановского и Абшеронского районов

Глава Исполнительной власти Наримановского района города Баку Фарзалиев Абдин Алескер оглы освобожден от занимаемой должности.

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

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Другим распоряжением президента Абдин Фарзалиев назначен главой Исполнительной власти Абшеронского района.

Ирада Акиф кызы Гюльмамедова освобождена от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района.

И. Гюльмамедова была главой Исполнительной власти Абшеронского района с 2015 года.