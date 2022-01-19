Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»

Ученые Стокгольмского центра устойчивого развития заявили, что антропогенное загрязнение достигло уровней, опасных для стабильности природных экосистем, сообщает издание The Guardian.

По словам специалистов, особую озабоченность вызывают пластмассы и более 3,5 тысячи синтетических химикатов, включая пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Химическое загрязнение пересекло «планетарную границу», которая указывает пределы стабильности природных экосистем, сохранявшейся в течение последних 10 тысяч лет. Так, пестициды уничтожают насекомых, которые имеют важное значение для выживания растений и питающихся ими животных.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

С 1950 года производство химических веществ увеличилось в 50 раз, и, по прогнозам, к 2050 году снова утроится. Темпы выбросов токсичных соединений в окружающую среду превосходят значения для безопасного депонирования в природных экосистемах. Ученые отмечают, что, хотя данных по многим соединениям недостаточно, доказательство указывают на нарушение «планетарной границы».

«Планетарная граница» химического загрязнения является одной из пяти границ, которые, по словам ученых, были пересечены. К остальным относится глобальное потепление, разрушение дикой среды обитания, потеря биоразнообразия и загрязнение фосфором и азотом.