Халаф Халафов: Горбачев продался армянам

«В то время основной целью ввода советских войск в крупные города Азербайджана, в том числе в Баку, было подавление вспыхнувшего освободительного движения».

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, информирует АПА.

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«Именно в этом и заключалась суть террористического акта 20 января, жестокость этой военной агрессии. Одно государство беспрецедентным образом использовало вооруженные силы против народа своей же страны, и глава государства распорядился об этом. Именно политический руководитель Михаил Горбачев является виновником этих событий, преступлений. Горбачев продался армянам. Эта агрессия была осуществлена на основе предательских планов Горбачева. Сотни людей были убиты. Среди них были женщины, дети, старики, ученые, работники скорой медицинской помощи», — отметил Х.Халафов.