Токаев хочет учредить фонд на основе изъятых у чиновников средств

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев хочет учредить новый фонд на основе изъятых у чиновников средств, полученных в результате коррупции, сообщает портал Euractiv.

Как сообщает портал, по словам Тлеуберди, Токаев принял решение «создать новый общественный фонд, который будет финансироваться из конфискованного имущества, полученного в результате коррупции».

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