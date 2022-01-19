Вандалы, повредившие памятник Тагиеву, осквернили историю Азербайджана

Вчера, 18 января, в Баку состоялось торжественное открытие памятника знаменитому на весь мир меценату Зейналабдину Тагиеву, имя которого произносят с уважением и почитанием. Глава государства лично снял защитное покрывало и Тагиев, воплощенный в бронзе, шагнув сквозь время, увидел современный Баку.

Все мы, жители столицы, долго ждали открытия этого памятника, много лет с СМИ и на форумах задавали вопрос: почему в Баку до сих пор нет памятника Тагиеву? Еще в 2013 году «Минвал» предлагал креативное видение памятников известным людям, прославившим Азербайджан: Мирза Бабаев, выходящий из своего дома, Рашид Бейбутов , прогуливающийся по Торговой, Муслим Магомаев, курящий сигарету на скамейке в тени старых платанов на Бакинском бульваре, Алиш Лемберанский с карандашом, заложенным за ухо и картой Баку в руке. И, конечно же, Зейналабдин Тагиев – с тростью и четками, идущий на подъем в Губернаторском садике. Идея нашего издания была встречена с восторгом, но потом все задумки ушли в небытие.

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Но на самом деле, история всегда имеет свое продолжение, и инициатива проявится в любые времена. Не могли мы знать тогда, что почти через 10 лет в нашем городе появится памятник великому азербайджанскому меценату.

О том, что памятник скоро появится, мы узнали из СМИ еще в допандемийное время, когда был объявлен конкурс на лучший макет памятника, и победителем стал народный художник Ханлар Ахмедов. Его проект был отобран из 26 других работ, представленных на рассмотрение комиссии. Вскоре было объявлено, что памятник будет установлен на площади недалеко от станции метро «Ичеришехер».

Но вчера в социальных сетях появились шокирующие сообщения о том, что памятник был поврежден вандалами. К сообщениям были приложены фотографии, на которых видно, что вандалы сломали четки.

Честно говоря, несмотря на гнев и возмущение, охватившие нас, мы не были сильно удивлены тому, что это произошло: не в первой сотрудникам «Минвала» писать заметки о вандалах, ломающих деревья и постройки в садах и парках, гадящих в блоках и лифтах, кидающих пакеты с мусором на головы людям, вырезающим свои имена на деревьях и так далее. Последствия вандализма можно перечислять бесконечно, и ни в коем случае нельзя открещиваться банальным и глупым клише «везде так», ибо мы живем ни везде, а в Азербайджане, культурной стране, в городе с богатым историческим прошлым, недопустимо, чтобы этому прошлому – равно как и настоящему – свински плевали в лицо.

Утром стало известно, что вандалов, изуродовавших памятник З. Тагиеву, оперативно задержала полиция. Ими оказались Вугар Тагизаде (1991 г.р.), Аллахверди Мамедли (1996 г.р.).

По факту в Следственном отделе Управления полиции Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 Уголовного кодекса.

Представитель МВД также добавил, что скульптор был приглашен на место происшествия, и снесенный на памятнике элемент восстановлен.

Достаточно одного беглого взгляда на фото этих «героев» чтобы запомнить лица, не обезображенные интеллектом. Но тем не менее, очень интересно знать – что именно двигало ими в тот момент, когда они ломали памятник? Наркотики, алкоголь? А, может быть, что-то другое? Ведь нормальный адекватный человек никогда не совершит подобного!

Сотрудник «Минвала» связался с директором Центра психического здоровья доктором-психиатром Фуадом Исмаиловым и попросил его дать профессиональную оценку психологического состояния вандалов, изуродовавших памятник великому меценату.

— Как правило, в психиатрии такие люди классифицируются в категории антисоциального расстройства. Люди с таким диагнозом отличаются тем, что все время идут вопреки существующим ценностям общества, вопреки принципам и правилам. У этих людей низкий уровень интеллекта, они склонны к импульсивным поступкам и агрессии. Они не способны к эмпатии, к сочувствию, у них полностью атрофировано чувство вины, в своих проблемах они винят кого угодно, только не себя, и при этом не извлекают уроков из негативного опыта. Но надо учитывать еще и главный социальный фактор, движущий вандалами, а именно — низкий уровень культуры, отсутствие моральных принципов и чувства патриотизма.

Я считаю, что очень важно для общества – видеть «своих героев», и если их задержали, то они должны понести самое суровое наказание, причем, дополненное общественным порицанием, а не только предусмотренное статьей закона, предполагающей не только наказание за вандализм. Помимо административных взысканий должен учитываться так же и очень большой денежный штраф – помимо расходов на восстановление испорченного шедевра.

Кроме того, я знаю, что есть еще одна категория общества, которая непременно встанет на защиту этих вандалов, если тема приобретет широкую огласку в социальных сетях: будут просьбы «понят и простить», дескать, молодые и не сознательные, дескать, проблемы у людей, дескать, бедные… И тут дело даже не в гипертрофированном чувстве милосердия. Такая позиция называется психологией рационализаторства: эта категория людей склонна всему – даже самому гадкому — находить оправдания.

Яна Мадатова