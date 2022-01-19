Из Азербайджана в Иран экстрадирован 21 заключенный

Азербайджан экстрадировал в Иран 21 заключенного.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Ирана по правовым и международным вопросам Махмуд Аббаси, передает АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Он отметил, что большинство заключенных-граждан Ирана в Азербайджане были осуждены в связи с незаконным оборотом наркотиков.

М.Аббаси отметил, что некоторые из этих осужденных находились в заключении в Азербайджане в течение 11 лет.