Блинкен прибыл с визитом в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину в рамках запланированного визита, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, в среду утром самолет с госсекретарем США на борту приземлился в Киеве.

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В ходе визита в Украину у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».