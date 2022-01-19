В Турции на нефтепроводе произошел взрыв

На юго-востоке Турции, в городе Кахраманмараш, на нефтепроводе произошел взрыв. После этого нефтепровод загорелся, сообщает A Haber.

Огонь даже распространился на проезжую часть возле района Нарли. В огне оказалась часть шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Трасса закрыта в обоих направлениях.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Нефтепровод принадлежит акционерному обществу «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAS).

Мэр столицы Кахраманмараш Хайреттин Гюнгёр рассказал, что на борьбу с огнем направлены 19 пожарных автомобилей.

Информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Пожар был потушен.

