Госдеп утверждает, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси

Американские власти утверждают, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Данную версию озвучила на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга, передает ТАСС.

«Сообщения о переброске войск РФ в Беларусь, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения, — утверждала она. — Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Беларуси под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Беларуси к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров». «И мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность», — сообщила сотрудница.

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Ведущая брифинга не дала определенного ответа на вопрос журналиста о том, какие основания есть у Вашингтона для указанных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», — сказала она. По версии сотрудницы Госдепартамента, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», — утверждала представитель американского внешнеполитического ведомства.

По версии сотрудницы Госдепартамента, «многое из того, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает беспокойство». «И нет сомнений, что Беларусь все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», — полагает она.

Госдеп опасается, что предложенный проект обновленной Конституции Беларуси может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ.

«Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Беларуси. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», — полагает она.

«Дискуссии по поводу ядерных вооружений в Беларуси — это то, что было начато [президентом республики Александром] Лукашенко в ноябре. Он тот, кто об этом говорил», — добавила она позднее. Сотрудница Госдепа не уточнила, о каком именно заявлении идет речь, однако отметила, что к подобным словам белорусского лидера необходимо «всем отнестись внимательно».