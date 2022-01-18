США не намерены отправлять дополнительные войска в Украину

Соединенные Штаты не планируют дополнительной отправки войск на Украину, в стране продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

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«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что американские военнослужащие находятся на Украине на ротационной основе, консультируют, проводят инструктаж и помогают украинским ВС. «Мы ожидаем, что эта миссия продолжится. Мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и, если нам потребуется принять решение в отношении вооруженных сил, мы это сделаем», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

При этом США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает и отправку дополнительной военной помощи, заявил Кирби.

«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», — отметил он.