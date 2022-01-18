Красивейшие кадры фестиваля по ледолазанию в Эрзуруме

В провинции Эрзурум на востоке Турции продолжается третий фестиваль по ледолазанию.

Фестиваль проходит на территории ледового парка, расположенного на высоте 2 200 метров над уровнем моря на горнолыжном курорте Паландокен. Площадь сооружения из искусственного снега и льда составляет 150 метров в длину и 20 метров в высоту.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Наряду с Турцией в фестивале принимает участие большое число спортсменов из США, Италии, Франции, Грузии и Ирана.

После определения их маршрутов спортсмены поднимаются по горе из искусственного снега в форме айсберга, используя специальное снаряжение. Турецкий альпинист Тунч Фындык отметил, что искусственная ледяная стена создает прекрасную атмосферу на горнолыжном курорте.

По его словам, провинция Эрзурум имеет важное значение с точки зрения ледолазания.

«Данное место находится на территории большого горнолыжного курорта, и до него можно добраться из любого региона Турции, в частности из-за непосредственной близости к воздушной гавани. Здесь могут совершать восхождения как новички, так и опытные спортсмены. Атмосфера очень приятная, и все приезжающие сюда посетители получают массу удовольствия. Для этого вида спорта здесь создана очень хорошая инфраструктура», — сказал Фындык (цитата по «Анадолу»).