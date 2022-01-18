Артак Закарян: Такого позорного парламента еще не было

Такого позорного парламента еще не было. Об этом на встрече с журналистами 18 января заявил бывший заместитель министра обороны Армении, член Республиканской партии Армении Артак Закарян.

«Парламент должен иметь отношение к внутренней и внешней политике твоей страны настолько, чтобы быть ее представительным органом. Посмотрите, какие законы обсуждал сегодня парламент, какое отношение они имеют к жизненно важным проблемам нашей страны. Никакого отношения. Это как если человеку при смерти нужен врач, а ему приводят стоматолога, и говорят – лечи.

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Оппозиция в этих несуществующих искусственных повестках пытается постоянно обращать внимание на жизненные вопросы. Ответ на такие попытки – дебош», — заключил Закарян, слова которого приводит News.am.