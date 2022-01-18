Рухнули продажи автомобилей в ЕС

В Евросоюзе продажи автомобилей в декабре упали на 22,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 2,4% по итогам всего 2021 года, несмотря на рекордно низкую базу для сравнения в 2020 году. Об этом во вторник, 18 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA).

Отмечается, что основной причиной сокращения стала нехватка полупроводниковых компонентов, ограничивавшей производство машин в течение всего 2021 года, и особенно, во второй ее половине.

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Согласно данным ACEA, число зарегистрированных новых машин в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) в прошлом месяце составило 795,295 тыс. по сравнению с 1,031 млн годом ранее.

Продажи за весь 2021 год составили рекордно низкие 9,7 млн автомобилей по сравнению с 9,94 млн машин в 2020 году. В минувшем году в ЕС было продано на 3,3 млн машин меньше, чем в докризисном 2019 году.

Реализация автомобилей в Германии в 2021 году сократилась на 10,1%, во Франции – выросла на 0,5%, в Италии – на 5,5%, в Испании – на 1%.

В декабре продажи автомобилей в большинстве стран ЕС резко упали. Так, в Германии снижение составило 26,9%, во Франции — 15,1%, в Италии — 27,5%, в Испании — 18,7%. Повышение продаж в прошлом месяце было отмечено лишь в четырех странах — Болгарии (+4,3%), Хорватии (+19,3%), Латвии (+2,9%) и Словении (+8,3%).

Продажи Volkswagen упали на 31,6% в декабре и на 4,8% за весь год, Stellantis — соответственно на 25% и 2,1%, Renault Group — на 12,6% и 10,2%

Реализация автомобилей Hyundai Group, в которую входят Hyundai и Kia, уменьшилась на 1,6% в декабре и выросла на 18,4% за год.

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в декабре сократилось на 21,7% – до 950,218 тыс. За весь 2021 год продажи уменьшились на 1,5%, до 11,774 млн автомобилей.