Ильхам Алиев: Самым большим меценатом на Южном Кавказе является Фонд Гейдара Алиева

«Сегодня же в независимом Азербайджане традиции благотворительности, заложенные им традиции меценатства продолжаются, они получили широкий размах. Должен подчеркнуть, что самым большим меценатом не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе является Фонд Гейдара Алиева».

Об этом 18 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии в Баку памятника благотворителю Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

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Глава государства отметил, что Фонд Гейдара Алиева был создан около 20 лет назад и все эти годы его основная цель, задача заключаются в оказании помощи людям, пропаганде в мире азербайджанской культуры, внесении вклада в сферы образования, здравоохранения, культуры, искусства, науки: «Фонду Гейдара Алиева принадлежат исключительные заслуги в популяризации Азербайджана в мире как мультикультурального, современного государства. Именно благодаря деятельности Фонда Азербайджан знают лучше, и именно этот фактор помог нам во время Второй Карабахской войны, потому что азербайджанскому народу хорошо известно, что в то время армянское лобби и его покровители распространяли на медиа пространстве несусветную ложь об Азербайджане. Однако многолетняя деятельность Фонда Гейдара Алиева в различных странах и популяризация Азербайджана как современного, прогрессивного государства развеяли эту пропаганду в пух и прах.

Сегодня перед Фондом Гейдара Алиева стоят новые задачи. Наряду с традиционной деятельностью, сегодня Фонд развернул широкую деятельность на освобожденных землях. По его инициативе в настоящее время на освобожденных землях начался процесс капитального ремонта, восстановления и строительства наших религиозных памятников. Фондом Гейдара Алиева капитально реконструируются мечети Юхары Говхарага, Ашагы Говхарага, Саатлы в городе Шуша, Агдамская городская мечеть, а также Зангиланская городская мечеть. В то же время именно по инициативе Фонда Гейдара Алиева строятся новые мечети в Дашалты, Гадруте и городе Шуша. Количество только перечисленных мною религиозных памятников – 8, уверен, что Фонд будет активно участвовать и в других проектах. Как вам известно, создание новых домов для вынужденных переселенцев также получило широкий размах по инициативе Фонда Гейдара Алиева, с моим участием было обеспечено строительство нескольких больших, многоэтажных домов в поселке Гобу.

То есть эти традиции живут, продолжаются, высоко оцениваются в обществе. После войны по моей инициативе были созданы Фонд возрождения Карабаха, Фонд «Yaşat». Граждане Азербайджана, а также компании добровольно перечисляют средства и в Фонд возрождения Карабаха, и в Фонд «Yaşat», за счет этих средств сегодня сотни гази проходят лечение и в Азербайджане, и особенно за рубежом, возвращаются к жизни, восстанавливают свое здоровье. Это еще раз демонстрирует, что благотворительность всегда являлась неотъемлемой чертой азербайджанского народа. Просто для этого нужны были условия, государство должны было поддерживать данную политику, и сегодня мы видим это».