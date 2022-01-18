Абдуллаева: Жан-Ив Лё Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской республики Лейла Абдуллаева прокомментировала выступление министра иностранных дел Франции в Национальной ассамблее.

Л.Абдуллаева сказала:

“С сожалением хотелось бы отметить, что заявление министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана Ив Ло Дриана, 18 января этого года в Национальном Собрании этой страны было сделано в недипломатическом стиле. Так, члену Национальной ассамблеи от Республиканской партии Эрику Сиотти, пытавшемуся оскорбить президента Азербайджанской Республики в провокационных целях, должен был быть дан жесткий ответ и сделано замечание. Министр Ло Дриан заявил, что высказывания президента Азербайджанской Республики о незаконном визите Валери Пекресс в Карабахский регион Азербайджана “неприемлемы по форме и по существу”.

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Заявление президента Азербайджанской Республики о незаконном визите Валери Пекресс в Азербайджан вполне логично и справедливо.

Толкование министром Ло Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр иностранных дел такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает.

Заявление президента Ильхама Алиева о незаконном посещении Валери Пекресс, Мишелем Барнье и Бруно Ретайоном азербайджанских территорий, абсолютно законно; это вполне адекватный ответ на лиц, нарушающих азербайджанское законодательство. Статус Пекресс как кандидата в президенты Франции не может дать ей привилегию быть выше азербайджанских законов. Она также должна быть принята как любой другой иностранный гражданин. Напоминаем, что в случае незаконного пребывания иностранных граждан на территории Азербайджана в отношении них принимается соответствующая мера в соответствии с административным или Уголовным кодексом страны. Если бы гражданин Азербайджанской Республики нарушил законы Франции и незаконно въехал на территорию Франции, то и в отношении него приняли бы адекватные меры.

В то же время, ни для кого не секрет, что французское правительство было на стороне оккупационной Армении в период 44-дневный войны и после нее. Франция приняла документы, призывающие обе палаты Национальной ассамблеи признать так называемую “Нагорно-Карабахскую республику”, которую не признает даже Армения.

Хотелось бы отметить, что сообщения, сделанные противоположной стороной в ходе встречи между президентом Макроном и президентом Ильхамом Алиевым, состоявшейся 15 декабря 2021 года по инициативе президента Франции, противоречат заявлению министра иностранных дел этой страны Ло Дриана и не служат нормализации азербайджано-французских отношений.

В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что в случае, если представитель не только Франции, так и других государств вновь совершит незаконный визит на признанные международным сообществом территории Азербайджана, страна предпримет необходимые шаги в рамках своей Конституции и соответствующего законодательства».