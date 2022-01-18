В Казахстане отменен режим ЧП

Срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков в Казахстане, истек во всех регионах страны в 00.00 местного времени (для большинства регионов соответствует 22.00 по Баку вторника), передает РИА Новости.

Читайте также: Завершается действие режима чрезвычайного положения в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алматы и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В 10 из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия.